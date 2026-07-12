Los festejos de Coquimbo Unido tras clasificar a la final en la Copa de la Liga ante La Calera
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Coquimbo Unido festejó en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" tras batir 5-4 en penales a Unión La Calera y clasificar a la final de la Copa de la Liga, pese a caer 1-0 en el tiempo reglamentario. El único tanto del encuentro fue anotado por Matías Campos López.
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