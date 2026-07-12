El italiano Jannik Sinner (1° ATP) derrotó al alemán Alexander Zverev (próximo 2°) por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 para coronarse bicampeón de Wimbledon y, de paso, alcanzar las 100 victorias en el marco de torneos Grand Slam.

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