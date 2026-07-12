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Masiva velatón por víctimas de fatal atropello en Feria Caupolicán

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Una masiva velatón se lleva a cabo este domingo en las afueras de la Feria Caupolicán, en Viña del Mar, en honor a las seis personas que perdieron la vida tras ser arrolladas por un vehículo particular, un hecho que también dejó siete heridos.

El homenaje se realiza en el mismo punto de la Avenida Alessandri donde un automóvil -que circulaba a exceso de velocidad e ingresó en sentido contrario- impactó contra los puestos de venta y los transeúntes que iniciaban la jornada comercial.

Debido a estos hechos, el conductor enfrentará este lunes el control de detención por conducción negligente y cuasidelito de homicidio.

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