Aryna Sabalenka sacó suspiros con imágenes de sus paradisiacas vacaciones
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La tenista número uno del mundo Aryna Sabalenka aprovechó su descanso con unas paradisiacas vacaciones en el balneario de Myknos.
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