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Lucas Pratto le dio una victoria agónica a Coquimbo Unido frente a D. Concepción

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El futbolista argentino Lucas Pratto le dio una victoria agónica 2-1 a Coquimbo Unido frente a Deportes Conceción en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la tercera fecha de la Copa de la Liga. Los otros goles fueron anotados por Francisco Salinas para el "Pirata", mientras que Ignacio Mesías marcó para el "León de Collao".

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