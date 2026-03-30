Montes, Giani y Zampedri lideraron el triunfo de la UC ante Cobresal en El Cobre
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Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri lideraron el triunfo 3-1 de Universidad Católica ante Cobresal al anotar los goles en el encuentro disputado en el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Copa de la Liga. El descuento fue anotado por Francisco Moreno.
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