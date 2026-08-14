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Alexis Sánchez recibió la camiseta de Montreal en su calurosa bienvenida

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El delantero nacional Alexis Sánchez vivió su primera bienvenida en Montreal, en el municipio de la ciudad junto a la alcaldesa chileno-canadiense Soraya Martínez, y posó por primera vez vistiendo la camiseta número 10 de su nuevo equipo, que terminó siendo regalada a los hinchas que llegaron a ver la actividad.

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