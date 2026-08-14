Prensa canadiense destacó la bienvenida de Alexis "como un héroe" en Montreal
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La llegada de Alexis Sánchez y el recibimiento que le dio Montreal fue destacado por los medios de comunicación canadienses, que destacaron la bienvenida al tocopillano "como un héroe" en el ayuntamiento de la ciudad.
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