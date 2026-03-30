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U. de Concepción sufrió su segunda derrota en la Copa de la Liga tras caer ante Ñublense

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Universidad de Concepción lamentó su segunda derrota en la Copa de la Liga tras caer 2-0 ante Ñublense en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la tercera fecha del torneo. Los goles del encuentro fueron anotados por Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar para los chillanejos.

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