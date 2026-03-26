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Un doblete de Fuentealba sentenció la remontada de U. de Conce ante Cobresal por Copa de la Liga

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Universidad de Concepción se repuso del primer golpe de Cobresal en el "Ester Roa" y terminó ganando 2-1 por la segunda fecha de la Copa de la Liga, gracias al ingreso y veloz doblete de Jeison Fuentealba (73', 79').

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