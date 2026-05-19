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Fernández, Zavala y Johansen lideraron el crucial triunfazo de Coquimbo ante Tolima

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Con anotaciones de Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen, Coquimbo Unido goleó por 3-0 a Deportes Tolima en la penúltima fecha de la Copa Libertadores y quedó a un paso de los octavos de final. Además, logró su mayor victoria histórica en el máximo torneo continental y aseguró, al menos, jugar play-offs de Copa Sudamericana.

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