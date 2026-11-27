La alineación de Palmeiras para la final de la Copa Libertadores
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Este sábado 28 de noviembre, Palmeiras pisa el mítico Estadio Centenario de Montevideo para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes de La Plata. El elenco entrenado por Abel Ferreira busca su cuarta corona en el certamen tras las conquistas en 1999, 2020 y 2021.
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