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Este sábado 28 de noviembre, Estudiantes de La Plata disputa la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. El elenco entrenado por Alexander Medina busca romper una sequía de 17 años y timbrar el quinto trofeo de su historia.
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