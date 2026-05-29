Fernando Zampedri fue uno de los protagonistas después del histórico triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors en la Copa Libertadores, ya que el capitán cruzado lanzó dardos contra la prensa trasandina, por haber subestimado al equipo chileno, que terminó eliminando al xeneize y clasificó como líder de su grupo a octavos de final. Escucha el reporte de Cooperativa Deportes.

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