Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Estos son los "antecedentes": ¿Por qué Zampedri cargó contra la prensa argentina?

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Fernando Zampedri fue uno de los protagonistas después del histórico triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors en la Copa Libertadores, ya que el capitán cruzado lanzó dardos contra la prensa trasandina, por haber subestimado al equipo chileno, que terminó eliminando al xeneize y clasificó como líder de su grupo a octavos de final. Escucha el reporte de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados