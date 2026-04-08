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Audax Italiano propuso y llegó al arco rival ante Olimpia, pero la falta de definición y un par de despistes terminó constándole una derrota de 2-0 en el Estadio Bicentenario de La Florida en su estreno por el Grupo G de la Copa Sudamericana.
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