Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Audax pagó cara su ineficacia y cayó ante Olimpia en La Florida por Copa Sudamericana

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Audax Italiano propuso y llegó al arco rival ante Olimpia, pero la falta de definición y un par de despistes terminó constándole una derrota de 2-0 en el Estadio Bicentenario de La Florida en su estreno por el Grupo G de la Copa Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados