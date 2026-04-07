Castillo y González lideraron el triunfo de O'Higgins sobre Millonarios en El Teniente
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Arnaldo Castillo y Francisco González lideraron el tirunfo 2-0 de O'Higgins sobre Millonarios, al anotar los dos goles del encuentro disputado en el Estadio El Teniente por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
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