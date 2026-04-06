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Este martes, O'Higgins recibe a Millonarios en el Estadio El Teniente a las 20:00 horas (00:00 GMT) en su debut por la Copa Sudamericana. Esta será la probable formación del cuadro dirigido por Lucas Bovaglio.
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