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Palestino igualó ante Riestra en su debut en Sudamericana en el Nuevo Gasometro

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Palestino igualó sin goles ante Deportivo Riestra en el Nuevo Gasometro en su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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