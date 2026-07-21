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Santos goleó de visita a Universidad Central y puso un pie en octavos de la Copa Sudamericana

Publicado: | Fuente: DSports
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Santos de Brasil goleó este martes por 1-4 a Universidad Central de Venezuela en el Polideportivo "Misael Delgado" de Valencia y sacó una amplia ventaja en la ida de playoffs de la Copa Sudamericana. Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Ronielson da Silva marcaron para el equipo dirigido por Alexi Stival "Cuca", mientras Maicol Ruiz descontó para el cuadro de Daniel Sasso.

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