Santos de Brasil goleó este martes por 1-4 a Universidad Central de Venezuela en el Polideportivo "Misael Delgado" de Valencia y sacó una amplia ventaja en la ida de playoffs de la Copa Sudamericana. Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Ronielson da Silva marcaron para el equipo dirigido por Alexi Stival "Cuca", mientras Maicol Ruiz descontó para el cuadro de Daniel Sasso.

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