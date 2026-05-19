Sudamericana: Audax Italiano celebró ante Barracas Central de la mano de Piña y Coelho
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Audax Italiano, con goles de Daniel Piña y Diego Coelho, venció por 2-0 a Barracas Central, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.
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