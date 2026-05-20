Sudamericana: El tropiezo de O'Higgins ante Boston River en el Centenario de Montevideo
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O’Higgins sufrió una dolorosa derrota por 3-2 en su visita a Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo. Con este resultado que significó el primer festejo de los uruguayos en Copa Sudamericana, los rancagüinos se deberán jugar su clasificación en la última fecha del Grupo C ante Millonarios.
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