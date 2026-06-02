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Cristiano Ronaldo encabeza contingente portugués que prepara amistoso con la Roja

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El astro portugués Cristiano comenzó su preparación para representar por quinta vez a la selección lusa en un Mundial y tendrá como desafío previo el partido amistoso de este sábado contra Chile en el Estadio Nacional de Oeiras.

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