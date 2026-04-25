Bayern Munich venció 4-3 a Mainz en la Mewa Arena de Maguncia, por la fecha 31 de la Bundesliga, luego de irse al descanso 3-0 abajo por los goles de Dominique Kohr a los 15', Paul Nebel a los 29' y Sheraldo Becker en los descuentos del primer tiempo; el equipo de Vincent Kompany reaccionó en el complemento con los ingresos de Harry Kane y Michael Olise, descontó con Nicolas Jackson a los 54' y Olise a los 73', igualó con Jamal Musiala a los 82' y selló la remontada un minuto después con Kane, en un partido en que Martin Petersen amonestó a Kohr, Laimer y Olise.

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