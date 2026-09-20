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En zona de descenso: Maripán cometió el penal que causó la derrota de SC Inter ante Sao Paulo

Publicado: | Fuente: YouTube
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El central chileno Guillermo Maripán tuvo una desafortunada jornada en el Brasileirao, pues cometió la falta penal que permitió a Sao Paulo ganar por 1-0 el deslucido duelo por la fecha 28: El nacional pateó a Luciano, quien lo anticipó en una pelota dividida. Jonathan Calleri convirtió (19').

La derrota mantuvo a Inter en zona de descenso, siendo antepenúltimo con 28 puntos. El primer equipo fuera de los puestos rojos es Vasco da Gama, que a falta de su partido suma 31.

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