Cobreloa y San Luis disputan la gran final por el título del Ascenso 2026
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Este sábado la Liga de Ascenso 2026 conoce a su flamante campeón y primer promovido a la máxima categoría para 2027 con el cara a cara entre Cobreloa y San Luis de Quillota, que terminaron empatados tras las 30 fechas del torneo.
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