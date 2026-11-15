Papa León XIV reunió a miles de fieles en histórico encuentro religioso en Cusco
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En el marco de su gira por Latinoamérica, el papa León XIV visitó este domingo Cusco, Perú, donde encabezó un encuentro religioso con miles de fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.
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