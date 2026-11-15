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La Roja retomó las prácticas en "Juan Pinto Durán" de cara al segundo duelo con Colombia

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Este domingo, la selección chilena masculina de fútbol volvió a entrenar en las canchas del Complejo "Juan Pinto Durán" para alistar su segundo amistoso ante Colombia, que cerrará el año de La Roja este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

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