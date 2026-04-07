El valioso triunfo de Bayern Munich en su visita a Real Madrid por la Champions
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Bayern Munich, con goles de Luis Díaz y Harry Kane, venció por 2-1 a Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu" para adelantarse en los cuartos de final de la Champions League, obteniendo una valiosa ventaja de cara al cierre de la llave en Alemania, el miércoles 15 de abril a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).
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