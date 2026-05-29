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En el marco de la previa de la final de Champions League entre Paris Saint Germain y Arsenal, Budapest, sede del encuentro, recibió este viernes a miles de fanáticos en un festival organizado por UEFA en la Plaza de los Héroes de la ciudad.
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