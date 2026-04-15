La alegría de Bayern Múnich y la desazón de Real Madrid tras los cuartos de la Champions
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Con dos goles en los últimos minutos, Bayern Múnich desequilibró el global ante Real Madrid en una emocionante revancha por cuartos de final de la Champions League. Los bávaros despacharon al cuadro "merengue" y avanzaron a semifinales con un 4-3 que dejó el total 6-4.
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