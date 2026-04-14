PSG celebró en Anfield su paso a semifinales de Champions
Publicado:
Fotos Destacadas
Champions: Lookman clasificó a Atlético de Madrid frente a FC Barcelona
La formación que prepara Universidad Católica en su visita a Cruzeiro
Protestas campesinas en Colombia bloquean acceso a aeropuerto de Bucaramanga
Fotos Recientes
PSG celebró en Anfield su paso a semifinales de Champions
Champions: Lookman clasificó a Atlético de Madrid frente a FC Barcelona
La formación que prepara Universidad Católica en su visita a Cruzeiro
Paris Saint-Germain consolidó su posición entre la élite europea al asegurar, por tercer año consecutivo, su pase a las semifinales de la Champions League.
Los parisinos vencieron este martes al Liverpool por 0-2 en Anfield (0-4 en el global), en un encuentro donde Ousmane Dembélé brilló con un doblete decisivo que disipó cualquier esperanza local.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados