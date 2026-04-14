Paris Saint-Germain consolidó su posición entre la élite europea al asegurar, por tercer año consecutivo, su pase a las semifinales de la Champions League.

Los parisinos vencieron este martes al Liverpool por 0-2 en Anfield (0-4 en el global), en un encuentro donde Ousmane Dembélé brilló con un doblete decisivo que disipó cualquier esperanza local.

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