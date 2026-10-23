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Audax Italiano y Huachipato repartieron puntos en entretenido duelo en La Florida

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Audax Italiano y Huachipato repartieron puntos este viernes en La Florida, en el inicio de la fecha 25 de la Liga de Primera. Los goles fueron de Maximiliano Gutiérrez para los acereros y Felipe Salomoni para los audinos.

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