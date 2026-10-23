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Eixchel Berroteran, Sarai, Kenny Rodríguez, Ludmila Soleimani y Daniela Sayan, entre otras personalidades del circuito musical y de entretenimiento latino que tiene como epicentro Florida, llegaron en Miami al James L. Kinght Center, para participar en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina.
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