Eixchel Berroteran, Sarai, Kenny Rodríguez, Ludmila Soleimani y Daniela Sayan, entre otras personalidades del circuito musical y de entretenimiento latino que tiene como epicentro Florida, llegaron en Miami al James L. Kinght Center, para participar en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina.

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