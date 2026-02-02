Castillo y Brizuela guiaron la victoria a O'Higgins frente a Deportes Concepción en El Teniente
Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela le dieron la victoria 2-1 a O'Higgins frente a Deportes Concpeción en el Estadio El Teniente al anotar los goles en su debut en la Liga de Primera 2026. El descuento fue anotado por Fausto Grillo.
