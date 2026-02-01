Síguenos:
Ñublense amargó a Palestino y salvó un punto en su visita a La Cisterna

Ñublense empató 1-1 con Palestino en su visita al Estadio Municipal de La Cisterna y rescató un punto en el inicio de la Liga de Primera 2026. Anotó Ronnie Fernández (29') para el local y empató Ignacio Jeraldino (74').

