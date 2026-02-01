Giani y Zampedri salvaron a la UC de la derrota ante La Serena en La Portada
Universidad Católica se salvó de la derrota ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada, gracias a los goles de Justo Giani y Fernando Zampedri para el empate 2-2, en la primera fecha de la Liga de Primera 2026. Los tantos granates fueron de Felipe Chamorro.
