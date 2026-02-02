Rodrigo Cáseres lideró el triunfo de La Calera sobre Everton en Sausalito
El futbolista argentino Rodrigo Cáseres lideró el triunfo 1-0 de Unión La Calera sobre Everton en el Estadio Sausalito, al anotar el único tanto del encuentro en el debut de ambos equipos en la Liga de Primera 2026.
