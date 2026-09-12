Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cobresal salió de la zona de descenso con triunfo ante Coquimbo Unido

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cobresal tomó un respiro en su intento por salir de las últimas posiciones de la tabla de posiciones y venció por 3-2 a Coquimbo Unido en duelo disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador en duelo válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados