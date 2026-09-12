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Cobresal tomó un respiro en su intento por salir de las últimas posiciones de la tabla de posiciones y venció por 3-2 a Coquimbo Unido en duelo disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador en duelo válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.
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