La banda alemana Helloween protagonizó un potente regreso a los escenarios chilenos la noche de este viernes, celebrando 40 años de carrera junto a sus fanáticos nacionales en el Santander Arena.

El show de las "calabazas unidas" tuvo a dos vocalistas, el cantante original Michael Kiske y quien lo reemplazó, Andi Deris, demostrando que el power metal no ha perdido fuerza en un impecable espectáculo que se extendió por dos horas y 20 minutos, entre pirotecnia, juegos de luces y un escenario de primer nivel con pantallas Led transparentes, recorriendo cuatro décadas de trayectoria.

LEER ARTICULO COMPLETO