El potente show de Helloween en Chile celebrando sus 40 años
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La banda alemana Helloween protagonizó un potente regreso a los escenarios chilenos la noche de este viernes, celebrando 40 años de carrera junto a sus fanáticos nacionales en el Santander Arena.
El show de las "calabazas unidas" tuvo a dos vocalistas, el cantante original Michael Kiske y quien lo reemplazó, Andi Deris, demostrando que el power metal no ha perdido fuerza en un impecable espectáculo que se extendió por dos horas y 20 minutos, entre pirotecnia, juegos de luces y un escenario de primer nivel con pantallas Led transparentes, recorriendo cuatro décadas de trayectoria.
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