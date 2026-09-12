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Alan Medina fue figura de Everton con un doblete, y un tercer tanto que fue anulado, en el 3-1 viñamarino como visita ante Ñublense, que en la fecha 23 de la Liga de Primera lamentó su tercera derrota al hilo en el torneo.
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