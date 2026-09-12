Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Medina se lució en la victoria de Everton que estiró la racha negativa de Ñublense

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Alan Medina fue figura de Everton con un doblete, y un tercer tanto que fue anulado, en el 3-1 viñamarino como visita ante Ñublense, que en la fecha 23 de la Liga de Primera lamentó su tercera derrota al hilo en el torneo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados