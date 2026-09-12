Foca leopardo varó en la Playa del Deporte de Viña del Mar
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Una foca leopardo fue encontrada varada en la Playa del Deporte de Viña del Mar. Personal de la Policía Marítima llegó hasta el lugar, resguardó al animal y mantuvo alejadas a las personas mientras se evaluó su condición.
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