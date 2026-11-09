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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Colo Colo celebra su estrella 35 en el Estadio Monumental

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo celebra su estrella 35 en el Estadio Monumental
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