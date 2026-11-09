Colo Colo celebra su estrella 35 en el Estadio Monumental
El cuadro albo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026.
El cuadro albo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026.
16:07 - | El evento en Pedrero contará con doble transmisión televisiva
¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental? https://t.co/ylHO6opeJd https://t.co/jzAGpR1EWi— Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026
15:29 - | La apertura de puertas en Macul será a las 17:00 horas, y el inicio de la celebración será a las 18:00 horas.
15:28 - | Ya está disponible el canje de entradas para la celebración que realizará Colo Colo en el Monumental, por la estrella 35 conseguida en la Liga de Primera 2026