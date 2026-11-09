16:07 - | El evento en Pedrero contará con doble transmisión televisiva ¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental? https://t.co/ylHO6opeJd https://t.co/jzAGpR1EWi — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026

15:28 - | Ya está disponible el canje de entradas para la celebración que realizará Colo Colo en el Monumental, por la estrella 35 conseguida en la Liga de Primera 2026 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)