Colo Colo se desató ante Ñublense en el Monumental y llegará encendido al clásico con la UC
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Colo Colo desató ante Ñublense en el Monumental, con una goleada por 6-2 en la fecha 12 de la Liga de Primera, y llegará encendido a la siguiente jornada de la Liga de Primera, en donde visitará a Universidad Católica, en el clásico que se disputará en el Claro Arena.
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