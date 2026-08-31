Con actuación brillante de Bernedo: La UC tumbó a O'Higgins en el Claro Arena
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En un partido apasionante de principio a fin, con controversia incluida, Universidad Católica derrotó por un ajustado 3-2 a O'Higgins en el Claro Arena, victoria que la catapultó al segundo lugar de la Liga de Primera. Vicente Bernedo fue clave para evitar el empate de los forasteros sobre el final.
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