La Serena dio un valioso salto en la tabla tras vencer a domicilio a La Calera
Publicado:
Fotos Destacadas
Ignacia Michelson fue elegida "Miss Grand Chile 2026"
Carabineros pidió ayuda ciudadana para ubicar a prófugos por el asesinato del cabo Alejandro Ortiz
Alan Medina y Nicolás Montiel lideraron el triunfo de Everton sobre Limache en Quillota
Fotos Recientes
La Serena dio un valioso salto en la tabla tras vencer a domicilio a La Calera
Explosión en una fábrica de pirotecnia dejó al menos 11 muertos en India
Las adorables postales que dejó la segunda edición de Expo Patitas
Deportes La Serena, con solitario gol de Jeisson Vargas, derrotó 1-0 al colista Unión La Calera por la fecha 21 de la Liga de Primera y sacó buena distancia de los últimos puestos, en un salto que los acercó a cinco puntos de la zona de Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados