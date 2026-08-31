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La Serena dio un valioso salto en la tabla tras vencer a domicilio a La Calera

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Deportes La Serena, con solitario gol de Jeisson Vargas, derrotó 1-0 al colista Unión La Calera por la fecha 21 de la Liga de Primera y sacó buena distancia de los últimos puestos, en un salto que los acercó a cinco puntos de la zona de Copa Sudamericana.

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