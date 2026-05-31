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Coquimbo Unido batió 3-2 a Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández" por la fecha 14 de la Liga de Primera y arremetió en la tabla de posiciones.
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