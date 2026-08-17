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Huachipato sufrió la remontada de Palestino y llegó a siete partidos consecutivos sin ganar

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Huachipato sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar en la Liga de Primera tras sufrir la remontada de Palestino y perder por 5-1 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Lionel Altamirano abrió la cuenta, pero Sebastián Gallegos, Ronnie Ferández, Ian Alegría, Francisco Montes y Gonzalo Tapia lo dieron vuelta para los árabes.

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