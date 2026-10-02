Messi llegó a Argentina de cara a su partido de despedida con la Albiceleste
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Lionel Messi, leyenda de la selección argentina, arribó durante este viernes a su país de cara a su partido de despedida con la "Albiceleste", que será el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Con este compromiso, Messi cerrará su etapa en el combinado trasandino, con el que consiguió el Mundial de Catar 2022, dos Copas América en 2021 y 2024, Finalissima 2022 y el oro olímpico en Beijing 2008.
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