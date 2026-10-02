Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.8°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Messi llegó a Argentina de cara a su partido de despedida con la Albiceleste

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Lionel Messi, leyenda de la selección argentina, arribó durante este viernes a su país de cara a su partido de despedida con la "Albiceleste", que será el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Con este compromiso, Messi cerrará su etapa en el combinado trasandino, con el que consiguió el Mundial de Catar 2022, dos Copas América en 2021 y 2024, Finalissima 2022 y el oro olímpico en Beijing 2008.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados