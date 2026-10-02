Este viernes tuvo la primera jornada de la versión 2026 de la Expogame en Estación Mapocho, donde se reúnen fanáticos de los videojuegos y la cultura pop en una celebración que se presenta bajo el concepto "más allá del juego".

Por supuesto, el cosplay ha sido uno de los grandes protagonistas del evento, con caracterizaciones de personajes de "Silent Hill", "Resident Evil", "KonoSuba!" o "One-Punch Man".

El evento se realizará entre el 2 y 4 de octubre, teniendo como invitados estelares al streamer El Mariana y el rapero Keyblade.

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