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Colo Colo femenino entrenó en el hospital FACH de cara a la Copa Libertadores

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El plantel femenino de Colo Colo continuó su preparación para la Copa Libertadores, haciendo uso de las cámaras hiperbáricas del Centro de Medicina Aeroespacial CMAE, ubicado en el Hospital FACH.

De esta manera, las dirigidas por Tatiele Silveira buscarán llegar en plenitud física al certamen, en el que se enfrentarán a Corinthians, Independiente Santa Fe y Caracas FC.

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